2026 с. үөрэххэ туттарсыы хампаанньатын түмүгүттэн көрдөххө, бу сайын өрөспүүбүлүкэ үрдүк үөрэҕин кыһаларыгар абитуриеннартан барыта 50 тыһ. тахса сайабылыанньа киирбит. Ордук мэдиссиинэ уонна инженернэй-тэхиньиичэскэй үөрэхтэргэ.
2026—2027 сс. үөрэх дьылыгар Саха сирин үрдүк үөрэҕин кыһаларыгар уопсайа 5 277 бүддьүөт миэстэтэ көрүллүбүт. Онтон бакалавриат уонна исписэлиис бырагыраамаларыгар – 3 739, магистратураҕа – 695, аспирантураҕа – 44, ординатураҕа – 112, орто анал үөрэххэ – 687 миэстэ.
Үгэс курдук, саамай элбэх сайабылыанньа ХИФУ-га киирбит: онно 10 095 абитуриент (былырыын – 38 504) 48 976 сайабылыанньаны биэрбит. Быйылгы үөрэх дьылыгар ХИФУ-га 4 036 бүддьүөт миэстэтэ көрүллүбүт. Тус сыаллаах үөрэххэ (целевой) 288 киһи киирбит, туспа квотанан – 207, ураты (особый) квотанан – 126.
ХИФУ-га оҕо-ыччат тэхиньиичэскэй үөрэххэ интэриэһэ улааппыт: 9 790 сайабылыанньа (2025 с. – 7 726, 2024 с. – 5 988). Педүөрэхтээһин да хаалсыбат – 5 207 сайабылыанньа (2025 с. – 4 554). Абитуриеннар ордук “Юриспруденция” (2 053 сайабылыанньа), “Эмчит дьыалата” (1 645), “Тутуу” (1 535), “Экэниэмикэ” (1 064), “Стоматология” (770), “Электроэнэргиэтикэ уонна электротиэхиньикэ” (688) уонна “Ньиэп-гаас дьыалата” (686) хайысхалары сэҥээрэллэр эбит.
АГАТУ бүддьүөтүн миэстэтэ туолбут – үөрэххэ 724 ыччат киирбит. Тус сыаллаах квотанан – 132 устудьуон. Оттон төлөбүрдээх үөрэҕи учуоттаатахха, быйыл АГАТУ-га бастакы кууруска 850 ыччат киирэрэ былааннанар. Ордук агрономия, зоотехния, аргоинженерия уонна бэтэринээрийэ эйгэлэрэ сэҥээриллэр эбит.
Култуура уонна ускуустуба Арктикатааҕы универистета быйыл 27 хайысханан үөрэххэ тутта. Ол иһигэр “Медиакоммуникации”, “Региональное кинопроизводство”, “Геймдизайн”, “Художник мультипликационного фильма” диэн саҥа идэлэр арылыннылар. 2026—2027 сс. үөрэх дьылыгар 122 бүддьүөт миэстэтэ тыырыллыбыта.