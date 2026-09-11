Дойду үөрэххэ министиэристибэтин дьаһалынан, быйылгы үөрэх дьылыттан ахсыс кылаас үөрэнээччилэригэр устуоруйа уруогун ахсаана эбилиннэ. Мантан антах оҕолорго нэдиэлэҕэ икки уруок оннугар үс уруок буолуоҕа. Тохсус кылаастарга – уларыйыы суох.
Леднев аат. Үөрэх ис хоһоонун уонна ньыматын институтун салайааччыта Максим Костенко этэринэн, бэһис кылаастан саҕалаан бары кылаастарга устуоруйа учуобунньуга биир судаарыстыбаннай ирдэбилинэн, халыыбынан оҥоһуллубут. Ааспыт үөрэх дьылыттан устуоруйа уруогун саҥа федеральнай бырагырааматыгар 5—7-с кылаастар көспүттэр, эмиэ нэдиэлэҕэ үстүү уруок буолар буолбута.
Кыым.ру
Хаартыска: УлуусМедиа