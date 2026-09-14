“Арктика” интэринээт-оскуолаҕа эбээн тылын уонна литэрэтиирэтин үөрэтэр Надежда Очирова “Төрөөбүт тыл уонна литэрэтиирэ бастыҥ учууталара” Бүтүн Арассыыйаатааҕы куонкуруска үһүс миэстэ буолла. Куонкурус Липескэй куоракка буолбут. Ол туһунан Айсен Николаев кэпсээтэ.
Надежда Очирова бэйэтэ “Арктика” выпускницата – кини аҕыйах сыллааҕыта оскуоланы кыһыл көмүс мэтээлинэн бүтэрбитэ, билигин үөрэммит кыһатыгар уһуйааччынан үлэлиир. Санаттахха, быйыл “Арктика” оскуолатын үөрэнээччитэ Алтанэй Сидорова өрөспүүбүлүкэ устуоруйатыгар аан бастакынан эбэҥки тылын эксээмэнигэр 100 баалы ылан турар.
Эмиэ ити куонкуруска “Учетальская газета” хаһыат “Слово, которое объединяет” номинациятыгар анал бирииһи Уус Алдан Лөгөйүн лиссиэй-интэринээтигэр саха тылын уонна литэрэтиирэтин үөрэтэр Валентина Тищенко ылла. Итини таһынан бу куонкуруска Сунтаар “Солнышко” уһуйаанына иитээччитэ Туйаара Васильева ситиһиилээхтик кытынна.