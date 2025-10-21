Бүгүн Табаҕа аттыгар Өлүөнэ эбэни туоруур кэтэһиилээх күргэбит бастакы тирэҕэр өйдөбүнньүк сурук ыйанна. Биһиги суруналыыстар, биир сыллааҕы үлэ түмүктээҕин уонна бара турарын илэ бааччы көрөн, сүргэбит көтөҕүлүннэ, эрэлбит улаатта.
Ол курдук, үрдүкү салалта бэрэстэбиитэллэрэ, эппиэтинэстээх тэрилтэлэр салайааччылара күргэни тутуу кыраапыгынан сөпкө баран иһэрин, үбүлээһинэ быһаарыллан турарын, онон 2028 сыл бүтүүтэ эбэтэр 2029 сыл саҥатыгар аһыллыахтааҕын бигэргэттилэр.
Үөрүүлээх тэрээһини СӨ Бырабыыталыстыбатын бэрэссэдээтэлэ Кирилл Бычков арыйда. Кини суруналыыстар ыйытыыларыгар маннык хоруйдаата:
- Күргэни тутуу былааны кэспэккэ баран иһэр. Ол курдук, бүгүн күргэ бастакы тирэҕэр өйдөбүнньүк бэлиэ ыйаатыбыт. Быйыл иккис маннык тирэҕи бүтэрэн уҥа кытылга туруоруохпут. Онтон, тутуу саҥа сезона саҕаланнаҕына, атын тирэхтэри туруоруохпут. Салгыы хомуллан бүтэн турар икки коффердамы кытылга түһэриэхпит. Эһиил муус устубутун кэннэ итилэри уу анныгар ууруохпут. Тирэхтэр турбуттарын кэннэ күргэ систэрин тутан саҕалыахпыт. Ити курдук былырыын Ил Дархан Айсен Николаев бастакы сыбаайа кутуутугар кыттыбыт күнүттэн үлэ хас биирдии былааннаммыт түһүмэҕэ туолан иһэр.
«ВИС» бөлөх дириэктэрдэрин сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Сергей Ромашов биир сыллааҕы үлэлэһии үтүө түмүктээҕин бэлиэтээтэ:
- Биир сыл анараа өттүгэр Ил Дархан Айсен Николаев Өлүөнэ күргэтин тутуу саҕаламмытын биллэрбитэ. Судаарыстыбаннай-чааһынай үлэлэһии өҥөтүнэн, Саха сирин олохтоохторун ыра санаата туолара чугаһыыр. Хаҥас даҕаны, уҥа даҕаны кытылга улахан иэннээх, кээмэйдээх үлэ ыытылынна, күннэтэ ыытыллар. Быйыл бастакы баараҕай тимир конструция – коффердам тутуллан бүттэ, иккис сүрүн коффердамы тутуу тэтимнээхтик барар.
Онон, эһиил ити икки баараҕай конструкцияны уу анныгар ууруу буолуоҕа. Онон, аҕа баһылыккыт федеральнай былаас уорганнарын кытта үчүгэйдик үлэлэһэн, дойду баһылыга Владимир Путин өйөбүлүн ылан, биир сыллааҕы түмүкпүт таһаарыылаах буолла.
Биһиги тутааччылар тутуу хас биирдии ураты түгэнин бэлиэтиир идэлээхпит. Ол сиэринэн, бүгүн күргэ бастакы тирэҕин сүрэхтээтибит. Бу үөрүүлээх түгэнинэн барыгытын эҕэрдэлиибин, - диэн кини астыммытын биллэрдэ.
Тэрээһин саҕаланыытыгар СӨ Тырааныспарын уонна суол хаһаайыстыбатын миниистирэ Владимир Сивцев күргэ тутуутун кыраапыгын билиһиннэрдэ. Өйдөбүнньүк суругу арыйыы кэннэ «ВИС» корпоративнай коммуникацияҕа департаменын салайааччыта Сергей Козловскай суруналыыстарга былаһааккаҕа баар тутуулары көрдөрдө.
- Сайын бастакынан тутуллан бүппүт коффердамы ууга түһэриэхтээх этибит, ону баара уу таһыма намыһах буолан, эһиил саас муус устубутун кэннэ түһэрэргэ быһаарбыппыт. Билигин онно анаан уу түгэҕин дириҥэтэр үлэни ыыттыбыт, – диэн кини барытын сиһилии быһаарда.
Салгыы суруналыыстар таһыттан көннөрү улахан иһит курдук аахайбакка көрбүт тутууларын – коффердамы иһиттэн көрөн сөхтүлэр-махтайдылар. Бу сүүнэ тимир конструкцияны ууга түһэрии улахан суудунаны ууга түһэрии кэриэтэ сөҕүмэр көстүү буолсу. Аны туран эһиил саас ону көрө тиийиэхтэрин баҕардылар.
Дьэ, ити курдук Өлүөнэ күргэтин тутуу тигинэччи барар турар, доҕоттор! Онон, аан дойдуга суох ураты, уустук оҥоһуулаах бырайыагынан тутуллар күргэбит этэҥҥэ бөҕө-таҕа уонна үйэлээх тутуу буоларын туһугар киҥир-хаҥыр саҥарбакка сылдьыаҕыҥ, кэтэһиэҕиҥ.
Тэрээһини сырдатта КҮНДЭЛИ.