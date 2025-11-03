Спорка олохторун анаабыт ветераннар түмсүүлэрин сүбэ мунньаҕар “Урожай” ДСО төрүттэммитэ 75 сылын туһунан кэпсэттилэр. Тыа сирин уонна өрөспүүбүлүкэ спордун салайыыга уһуннук үлэлээбит Юрий Петрович Баишев, албан аат музейын дириэктэрэ Михаил Егорович Друзьянов, “Урожайы” салайыыга уһуннук үлэлээбит Прокопий Прокопьевич Готовцев, спорт историятын чинчийэр-үөрэтэр Михаил Васильевич Алексеев сүрүн иһитиннэриилэри оҥордулар.
Хорутуулаах дириҥ кэпсэтиилэр түмүктэринэн араас тэрээһиннэр, кинигэ таһаарыыта, наҕараадалааһыннар, спонсордары кытта үлэ хамыыһыйалара, үбүлүөйдээх дьаһаллары ыытыы болдьохторо торумнанна. Ыытыллыахтаах үлэлэри үүннүөхтээх-тэһиинниэхтээх штаб тэрилиннэ, салайааччынан Саха Өрөспүүбүлүкэтин ветераннарын түмсүүтүн бэрэссэдээтэлэ Гаврил Гаврильевич Сивцев бигэргэннэ. Өрөспүүбүлүкэ таһымнаах үбүлүөйдээх мунньах кэлэр 2026 сыл кулун тутар ыйыгар буолара бэлиэтэннэ.
Кэпсэтии сүнньүнэн түмүгү Ю.П. Баишев оҥордо. Саха Өрөспүүбүлүкэтин физическэй культураҕа уонна спорка Министиэристибэтигэр кэккэ этиилэр киирдилэр.
Баһылай Посельскай