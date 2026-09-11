Бу күннэргэ Ил Дархан Айсен Николаев Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа Федор Охлопков аатынан ырааҕы таба ытыыга (высокоточная стрельба) IV турнир тэрээһин мунньаҕын ыытта. Күрэхтэһии “Сулус” кииҥҥэ алтынньы 8—11-с күннэригэр буолара былааннанар.
“Быйыл күрэхтэһиигэ аан бастакытын 16—18 саастаах ыччат дьон кыттыаҕа. Уһук Илин 11 эрэгийиэниттэн 33 эдэр ытааччы кэлиэҕэ”, – диэтэ Ил Дархан. Оттон турнирга барыта 200-тэн тахса киһи кыттыахтаах.
Саха сиригэр Ырааҕы ытыыга Бүтүн Арассыыйатааҕы турнир 2024 сылтан бэттэх ыытыллар. Былырыын дойду араас муннугуттан 130 киһи кэлэн кыттан барбыта.
Кыым.ру.
Хаартыска: Ил Дархан уонна бырабыыталыстыба пресс-сулууспата