  2. Сонуннар
  3. Спорт
  4. Алтынньыга ырааҕы ытааччылар күрэхтэһиэхтэрэ

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Бу күннэргэ Ил Дархан Айсен Николаев Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа Федор Охлопков аатынан ырааҕы таба ытыыга (высокоточная стрельба) IV турнир тэрээһин мунньаҕын ыытта. Күрэхтэһии “Сулус” кииҥҥэ алтынньы 8—11-с күннэригэр буолара былааннанар.

“Быйыл күрэхтэһиигэ аан бастакытын 16—18 саастаах ыччат дьон кыттыаҕа. Уһук Илин 11 эрэгийиэниттэн 33 эдэр ытааччы кэлиэҕэ”, – диэтэ Ил Дархан. Оттон турнирга барыта 200-тэн тахса киһи кыттыахтаах.

Саха сиригэр Ырааҕы ытыыга Бүтүн Арассыыйатааҕы турнир 2024 сылтан бэттэх ыытыллар. Былырыын дойду араас муннугуттан 130 киһи кэлэн кыттан барбыта.

Кыым.ру.
Хаартыска: Ил Дархан уонна бырабыыталыстыба пресс-сулууспата

Бүтэһик сонуннар