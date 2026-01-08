Ахсынньы 18 күнүгэр Дьокуускай куоракка Былатыан Ойуунускай аатынан Уран сурук түмэлигэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин бар дьонун суруйааччыта Егор Неймохов төрөөбүтэ 75 сылыгар ананан тахсыбыт «Егор Петрович Неймохов. Жизнь и творчество в фотографиях» диэн кинигэ-альбом сүрэхтэннэ.
Саха уран суругар сүппэт-оспот улахан суолу-ииһи хаалларбыт киэн туттар суруйааччыбыт Егор Петрович Неймохов – Саха Өрөспүүбүлүкэтин Б.Ө. Ойуунускай аатынан бириэмийэтин уонна Саха сирин хомсомуолун бириэмийэтин туһааннааҕа, СӨ култууратын үтүөлээх үлэhитэ, Томпо улууһун уонна Мэҥэ Алдан нэhилиэгин ытык-мааны дойдулааҕа.
Бу сыл Мэҥэ Алдан нэһилиэгэр Егор Неймохов сылынан биллэриллэн, анал торум оҥоһуллан, сыл устата элбэх үлэ ыытылынна. Ол иһигэр Егор Неймохов аатынан Мэҥэ Алданнааҕы түмэл үлэһиттэрэ бу кинигэ-альбому оҥорон таһаардылар.
Кинигэ-альбом биир дойдулаахпыт суруйааччы, СӨ үтүөлээх суруналыыһа Борис Павлов-Кэм салайааччылаах «Көмүөл» кинигэ кыһатыгар таҥыллан күн сирин көрдө. Бу – 160 сирэйдээх, 300-чэкэ хаартыскалаах таһаарыы. Билиҥҥи кэмҥэ үп-харчы өттүгэр уустук баар буолан, кинигэ-альбом аҕыйах ахсаанынан таҕыста.
Бэлиэ таһаарыыга суруйааччы олоҕо, айар үлэтэ кэм-кэрдии хаамыытын кэриҥинэн сиһилэнэр. Онуоха Егор Неймохов айар үлэтин үөрэппит чинчиһиттэр анаарыылара, санаалара киирдилэр. Ону таhынан суруйааччы аатын үйэтитиигэ анаан, сүрүннээн, төрөөбүт Мэҥэ Алданыгар ыытыллыбыт үлэлэр сырдатылыннылар. Кинигэ альбом буоларын быһыытынан сүрүн миэстэни хаартыскалар ыллылар. Хаартыскалар эмиэ суруйааччы олоҕун кэрчиктэринэн наарданнылар. Ону сэргэ суруйааччы бэргэн этиилэрэ, тапталлаах Мэҥэ Алданын кэрэ көстүүлэрэ бааллар.
Кинигэ-альбом ситэн-хотон тахсарыгар көмө-тирэх буоллулар: суруйааччы олоҕун аргыһа Мария Петровна уонна бииргэ төрөөбүттэрэ Акулина Петровна, Татьяна Петровна.
Айылҕа хаартыскаларын ааптардара: Сыромятникова Мария Васильевна, Черемкина Анна Петровна, Тарасова Варвара Петровна.
Тылбааһын оҥордулар: суруйааччы университекка бииргэ үөрэммит, Сэргэлээххэ биир хоско олорбут доҕоро М.К. Аммосов аатынан ХИФУ АФ ХИНТуоКИ саха тылыгар кафедратын бэрэпиэссэрэ, тыл билимин дуоктара Гаврил Гаврильевич Филиппов уонна Е.П. Неймохов аатынан Мэҥэ Алдан орто оскуолатын учуутала Светлана Алексеевна Винокурова.
Кинигэ-альбом тахсыытын, баһылык Яков Иннокентьевич Степанов өйөөн, Томпо улууһун дьаһалтата үбүлээтэ.
Былатыан Ойуунускай аатынан түмэлгэ бу үрдүк үөрүүлээх күн барыта отуттан тахса киһи сырытта.
Тэрээһини «Дьүөгэлэр» фольклор бөлөҕө алгыс сиэринэн-туомунан арыйда (салайааччы Алевтина Николаева). Тыл эттилэр: Мэҥэ Алдан нэһилиэгин баһылыга Юрий Юрьевич Комиссаров, суруйааччы кэргэнэ Мария Петровна, СӨ бар дьонун артыыһа Зоя Петровна Багынанова, ИДьМ бэтэрээнэ Николай Викторович Никитин, оскуолаҕа бииргэ үөрэммит доҕоро Арассыыйа уонна СӨ норуодунай артыыһа Ефим Николаевич Степанов, М.К. Аммосов аатынан ХИФУ АФ ХИНТуоКИ саха уран суругар кафедратын сэбиэдиссэйэ, тыл билимин дуоктара Валентина Григорьевна Семенова, «Күрүлгэн» уус-уран сурунаал сүрүн эрэдээктэрэ Афанасий Гуринов-Арчылан уо.д.а.
Тэрээһин өссө биир үөрүүлээх түгэннэннэ. Ол курдук, Мария Петровна Неймохова «Айарга абылыыр ахтылҕаным...» диэн ыстатыйаларын хомуурунньуга СӨ Национальнай бибилэтиэкэтин электрон кинигэни оҥорор кыһатыгар Егор Петрович Неймохов 75 сылыгар дьоһуннаах бэлэх буолан тахсыбыта сүрэхтэннэ. Кинигэҕэ М.П. Неймохова бибилэтиэкэ саайтын «Сахалыы сэһэргиибит» сурунаалыгар араас кэмҥэ тахсыбыт суруйуулара түмүллэн киирбиттэр. Кинигэ үс бастан турар. Бастакы түһүмэххэ — Е.П. Неймохов аатын үйэтитиигэ туһуламмат тэрээһиннэри Мария Петровна сырдаппыта. Иккискэ — суруйааччы айымньылаах олоҕор алтыһан ааспыт доҕотторун туһунан. Үһүскэ — Егор Петрович төрөөбүт түөлбэтин дьонун-сэргэтин кэпсиир, билиһиннэрэр матырыйааллар.
Кинигэни СӨ Национальнай бибилэтиэкэтин үлэһитэ, Саха сирин суруналыыстарын «Көмүс бөрүө» бириэмийэлэрин туһааннааҕа, СӨ үөрэҕириитин уонна бэчээтин туйгуна Анисия Иевлева хомуйан, бэлэмнээн оҥордо. Кини, айаҥҥа сылдьар буолан, тэрээһин кыттыылаахтарын биидьийэнэн эҕэрдэлээтэ, саҥа кинигэни билиһиннэрдэ.
Олус истиҥ, иһирэх кэпсэтии буолла. Үс чаас биллибэккэ элэс гынна.
Тэрээһиммитин суруйааччы биир дойдулааҕа аан дойду таһымнаах хомус ууһа Феликс Комиссаров алыптаах дьүрүлүнэн киэргэттэ. Мэҥэ Алданнааҕы «Кыымчаан» оҕону сайыннарар киин методиһа Варвара Яковлева бар дьон суруйааччыта Егор Неймохов «Ильмень үрдүнэн туруйалар» айымньытыттан Арамаан монологун быһа тардан ааҕан куппутун-сүрбүтүн, сүрэхпитин долгутта. Суруйааччы сиэн балта Саргылана Аммосова кэлбит ыалдьыттарга махтанан, бары үтүөнү баҕаран туран, тэрээһини эҕэрдэ ырыанан түмүктээтэ.