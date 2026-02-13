«Союз машиностроителей России» ЯРО дойду массыынаны оҥорон таһаарар холбоһугун сайыннарыы, массыынаны оҥорон таһаарааччылар уонна сир баайын туһанааччылар интэриэстэрин киэҥник, кииннээн хабыы эйгэтигэр бииргэ үлэлэһэр туһунан кэккэ сөбүлэҥҥэ илии баттаста.
Маннык сөбүлэҥи өрөспүүбүлүкэ хас да тэрилтэтин уонна биэдэмэстибэтин кытта түһэристэ. Бииргэ үлэлэһэр өрүттэр бырамыысыланнаһы социальнай хайысхалаах гына сайыннарарга, тэхиниичэскэй үөрэҕи сайыннарыыны өйүүргэ, кылаастаах, таһымнаах оробуочайдары уонна инженернэй-тэхиниичэскэй каадыры бэлэмнииргэ, олохтоох оҥоһуу массыына оҥоһуллуутун инники күөҥҥэ тутарга быһаардылар. Ону таһынан көҥүл өттүнэн өттүнэн донор буолууну сайыннарыыга уонна АБДь кыттыылаахтарыгар, кинилэр дьиэ кэргэннэригэр көмөлөһүүгэ ураты болҕомтону уурар гына кэпсэттилэр.
Биир бастакынан маннык бииргэ үлэлэһии сөбүлэҥин СӨ Бырамыысыланнаска уонна геологияҕа министиэристибэтэ түһэристэ. Кинилэр олохтоох массыынаны оҥорон таһаарыы уонна муҥутуур аныгы технологиялары туһаныы төрүтүгэр экэниэмикэ балаһыанньатын төрдүттэн тупсарар, туруктаах оҥорор гына, Саха сиригэр дьиҥ күрэстэһэр кыахтаах, сыччах биир хайысха сайдыытыттан эрэ тутулуктаммат (диверсифицированнай) уонна инновациялаах экэниэмикэни тэрийэргэ бииргэ үлэлэһиэхтэрэ. Онуоха бу бииргэ үлэлэһии билим-тэхиниичэскэй сайдыыга, биир оннук үлэҕэ-хамнаска, олохтоох массыынаны оҥорон таһаарар холбоһук инновациялаах сайдыытыгар туһуланыаҕа.
Туох баар ыытыллар үлэ судаарыстыбаннай былаас федеральнай уорганнарын, олор маннааҕы бэрэстэбиитэлистибэлэрин, судаарыстыбаннай былаас өрөспүүбүлүкэтээҕи уонна олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарын, бырамыысыланнас, геология, сир баайын туһаныы, сир баайын харыстабылын уонна олохтоох сир баайын пуондатын салайыы эйгэтигэр сыһыаннаах уопсастыбаннас уонна да атын түмсүүлэри кытта ыкса ситимнээхтик барыаҕа.
"Союз машиностроителей России" Саха сиринээҕи салаатын кытта сөбүлэҥи түһэрсии өрөспүүбүлүкэҕэ эрэ буолбакка, бүтүн Уһук Илин эрэгийиэнигэр бырамыысыланнас уонна сир баайын көрдүүр салаа саҥа, сонун бырайыактары сайыннарыыга тирэх буолуоҕа. Бу өттүнэн, массыына оҥорон таһаарааччылар Сойуустарын салаа тэрилтэтин тэрийэн, баар бырайыактарга сэҥээрдии, кытыарыы, онтон салгыы саҥа көҕүлээһиннэри торумнаан таһаарыы – оҥорон таһаарыы сайдыытыгар суолтлаах тирэх буолар.
Биһиги өрөспүүблкэҕэ “Союз машиностроителей России” тэрилтэ эрэгийиэннээҕи салаата баар буолла. Маннык быһаарыы ылыллылыбыта мээнэҕэ буолбатах: өрөспүүбүлүкэбит кыаҕа улахан, Саха сирэ – дойду Уһук Илин өттүгэр тэтимнээхтик сайда турар бырамыысыланнас киинэ буолар. Биһиги тэрилтэлэрбитигэр олохтоох оҥоһуу технология уонна оборудование хайа да кэмнээҕэр наада. Бу бииргэ үлэлэлии икки бүк суолталаах, Саха сиригэр оҥорон таһаарыыны сайыннарарга уонна экэниэмикэбитин тупсарарга, үлэ миэстэтин таһаарарга көмөлөһүөҕэ. Дойдубутун тутаах суолталаах, олус наадалаах, сэдэхтик көстөр сиртэн хостонор баайынан хааччыйарга туһалыаҕа », – диэн, СӨ бырамыысыланнаска уонна геологияҕа миниистирэ Максим Терещенко бэлиэтээн эттэ.
“Союз машиностроителей России” ЯРО өссө Үлэ уонна социальнай сайдыы министиэристибэтин кытта сөбүлэҥ түһэристэ. Бу түгэн былаас уоргана уонна бырамыысыланнас сектора бииргэ үлэлэһиилэригэр эбии кыаҕы, суолу арыйар. Ол быһыытынан, өрүттэр билим-тэхиниичэскэй хайысхалаах үлэҕэ-хамнаска, олохтоох массыынаны оҥорон таһаарыы инновациялаах сайдыытыгар эрэ бииргэ үлэлэспэттэр. Ону тэҥэ судаарыстыба үлэ эйгэтигэр киллэрэр социальнай бэлиитикэтин олоххо киллэрэр тутаах хайысхаларын торумнаан таһаарыыга эмиэ үлэлэһиэхтэрэ. Холобур, массыына оҥорон таһаарар салааҕа хамнас уонна үлэ харыстабылын боппуруоһугар, өрөспүүбүлүкэ сиригэр-уотугар социальнай бииргэ үлэлэһиини сайыннарыыга эмиэ бииргэ үлэлэһиэхтэрэ.
«Социальнай бииргэ үлэлэһиини сайыннарыы өттүттэн көрдөххө, бу сөбүлэҥ түһэрсиитэ – бэлиэ түгэн. “Союз машиностроителей России” биһиги дойдубутугар бырамыысыланнас оҥорон таһаарыытыгар сүҥкэн оруоллаах. Биһигини бу салаа үлэтэ-хамнаһа чуолаан социальнай хайысхалааҕа сэҥээрдэр. Олохтоох массыынаны оҥорон таһаарар Сойуус тумус туттар дьоно (лиидэрдэрэ) судаарыстыбабыт ыытар социальнай бэлиитикэтин эрэ буолбакка, аһымал санаанан салайтарар көмө оҥоһуллуутун сайыннарарга туох кыалларынан бары өттүттэн өйүүллэрин эттилэр”, – диэн, СӨ үлэҕэ уонна социальнай сайдыыга миниистирэ Елена Волкова санаатын үллэһиннэ.
Ону таһынан маннык сөбүлэҥи өрөспүүбүлүкэ үөрэҕин, билимин министиэристибэтэ, “Хаан кутар ыстаансыйа” ГБУ, “Аҕа дойдуну көмүскээччилэр” анал байыаннай дьайыы кыттыылаахтарын өйүүр судаарыстыба пуонда бу күннэргэ түһэристилэр. Хайалара да бииргэ үлэлэһии сөбүлэҥэр быһаччы туһааннаах хайысхаларыгар сыһыаннааҕы киллэрэн, баттастылар.
kyym.ru