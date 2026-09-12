Күндү Саха сирин олохтоохторо, киин куорат ытыктабыллаах олохтоохторо уонна ыалдьыттара! Дьокуускай куорат күнүнэн ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин!
Быйыл Дьокуускай куорат 394 сааһын туолар. Түөрт үйэ кэриҥин анараа өттүгэр Өлүөнэ кытылыгар Дьокуускай (Ленскэй) остуруога тутуллуоҕуттан киин куорат устуоруйата саҕаламмыта. Бу сүүһүнэн сыллар усталарыгар Дьокуускай куорат дьоһун олоҕу олорон аныгы кэм тэтимнээхтик сайдар куоратыгар, Уһук Илин уонна Россия Арктикатааҕы зонатын бөдөҥ киинигэр кубулуйда.
Хайа да кэмҥэ Дьокуускайбыт сүрүн баайынан куорат олохтоохторо буолаллар. Үгүс көлүөнэ дьон сыралаах үлэлэринэн биһиги киэн туттар куораппыт үүммүтэ-сайдыбыта. Бүгүн эмиэ куорат олохтоохторун эрчимэ, көҕө, дьулуура куорат бүгүҥҥү күнүн, сарсыҥҥы кэскилин быһаарар. Дьокуускай үүнэр, сайдар, манна үлэлии уонна үөрэнэ, ыал буола, ыра санааларын олоххо киллэрэ кэлэллэр.
Аҥардас 2023-2025 сылларга Дьокуускай куорат нэһилиэнньэтин ахсаана 30 тыһыынча киһинэн улаатта уонна 390,3 тыһыынча киһиэхэ тэҥнэстэ. Бу кэм устатыгар 1,4 мөлүйүөн квадратнай миэтэрэ иэннээх олорор дьиэ, 1 283 киһи уопсайа 15,7 квадратнай миэтэрэ иэннээх саахалланар туруктаах олорор дьиэттэн көһөрүлүннэ, оскуолаҕа 4,5 тыһыынча миэстэ эбилиннэ.
Киин куорат маннык улаатыыта куорат инфраструктуратын урутаан сайыннарыыны ирдиир. Бу үлэ стратегиятын төрүтүнэн Россия Федерациятын Президенэ Владимир Владимирович Путин сорудаҕынан ырыталлан оҥоһуллубут Дьокуускай куорат агломерациятын маастар-былаана буолар. Докумуон олорор дьиэни тутуу, тырааныспар, социальнай уонна коммунальнай инфраструктура, куорат эйгэтин тупсаҕай оҥоруу курдук Дьокуускай куорат кэлэр сылларга сайдыытын тутаах хайысхаларын чопчулуур.
Маастар-былаан үгүс бырайыактара номнуо олоххо киирэллэр. Покровскай тыраак 6-с килэмиэтиригэр дьиэни тутар кэмбинээт саҥардылынна, Сахаполитехническэй лицейгэ салҕааһын тутулунна. Муусука үрдүкү оскуолатын тутуу салҕанар, “Спортивнай” уонна “Звезднай” микрооройуоннар сирдэрин-уоттарын кэлимник сайыннарыы бырайыага олоххо киирэр, саҥа оскуолалары уонна оҕо уһуйааннарын тутар үлэ ыытыллар.
Киин куорат мөссүөнэ тупсар. Өрөспүүбүлүкэ болуоссата, Роман Дмитриев аатын сүгэр өрүс кытылынааҕы уонна Сайсары күөл таһынааҕы уопсастыбаннай эйгэ, онтон да атын саҥардан биэрэр үлэ ыытыллыбыт сирэ-уота куорат олохтоохторо сөбүлээн мустар миэстэлэринэн буолла. Саҥа пааркалары, сквердэри, успуорт уонна оҕо былаһааккаларын тэрийэн, Дьокуускай куораты олорорго өссө табыгастаах оҥорор бу үлэни-хамнаһы биһиги булгуччу салгыахпыт.
Саха сирин үгүс көлүөнэ дьонун ыра санаата буолбут Өлүөнэни туоруур муостаны тутуу – киин куорат уонна Саха сирин кэскилигэр ураты суолталаах. Өлүөнэ муостата өрөспүүбүлүкэ тырааныспарын кыаҕын кэҥэтиэҕэ, сайдыыга саҥа тыыны угуоҕа.
Бүгүҥҥү бырааһынньык күн анал байыаннай дьайыы бара турар сиригэр ытык иэстэрин толоро сылдьар биир дойдулаахтарбытын Дьокуускай куорат өрөспүүбүлүкэ бүттүүнүн кытта өйүүрүн туһунан этиэхпин баҕарабын. Куорат тыһыынчанан олохтоохторо волонтердар хамсааһыннарыгар кыттар, гуманитарнай көмөнү хомуйан ыытар, байыаннай сулууспалаахтар дьиэ кэргэннэригэр көмөнү оҥорор. Бу дьоһун суолталаах үлэҕэ тус кылааттарын киллэрэр хас биирдии киһиэхэ махтанабын.
Иннибитигэр үгүс үлэ күүтэр. Суолу-ииһи, уопсастыбаннай тырааныспары сайыннарыахпыт, коммунальнай ситимнэри саҥардан биэриэхпит, хаарбах дьиэлэртэн дьону көһөрүөхпүт, куораты тупсаҕай оҥорор үлэ хаачыстыбатын үрдэтиэхпит, экология боппуруостарын утумнаахтык быһаарыахпыт. Аҕа көлүөнэ мунньубут уопутугар, куорат олохтоохторун көҕүгэр, ыччат уостубат эрчимигэр тирэҕирэн киин куораппыт устуоруйатын дьоһуннук салгыахпыт диэн эрэнэбин.
Күндү куорат олохтоохторо!
Күннэтэ толорор сыралаах үлэҕит, көххүт, төрөөбүт куораккытыгар тапталгыт иһин махтанабын. Чуо итинтэн Дьокуускайбыт күүһэ-кыаҕа, майгыта, кини кэскилэ саҕыллар. Киин куораппытыгар чэлгийэ сайдарыгар, саҥа кирбиилэри дабайарыгар, оттон хас биирдии олохтооҕор – чэгиэн доруобуйаны, дьиэ кэргэҥҥэ этэҥҥэ буолууну, дьолу-соргуну, эйэни, бары үтүөнү баҕарабын!
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев.