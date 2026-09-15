Аны үс хонугунан Госдума дьокутааттарын талар быыбардар саҕаланыахтара. Ол курдук, балаҕан ыйын 18,19,20 күннэригэр дойду үрдүнэн Биир кэлим быыбардыыр күн. Саха сиригэр Госдума дьокутааттарын эрэ буолбакка, Үөһээ Бүлүү—Горнай биир мандааттаах уокуруктан Ил Түмэҥҥэ дьокутааты (Владимир Поскачин былдьаммыт мандаатын оннугар) итиэннэ кэккэ улуустарга, нэһилиэктэргэ баһылыктары, дьокутааттары талыахтара.
Саха сиригэр саҥа систиэмэнэн 27 муниципальнай таһымнаах быыбардар буолаллар. Дьокуускай саҥа мээрин Дмитрий Садовниковы куорат дьокуттара талбыттарын курдук. Ол курдук, үс улуус саҥа баһылыгы бигэргэтиэҕэ – Эдьигээн, Чурапчы уонна Мииринэй баһылыктарын.
Үс улууска дьокутааттар сэбиэттэрин таҥыахтара. Ол курдук, Эдтигээҥҥэ, Орто уонна Аллараа Халыма улуустарын дьокутаатарын сэбиэтигэр талыахтара. Онтон ити саҥа талыллыбыт оройуон дьокутааттарын сэбиэтэ бэйэлэрин баһылыктарын талыахтара. Онон киирсии олус тыҥааһыннаах, быыбар хампаанньата бэрт сэргэхтик бара турар.
Дьокуускай үгүс оскуолаларыгар учаскыабай быыбардыыр хамыыһыйалар үлэлии олороллор. Инньэ гынан, бу оскуолаларга балаҕан ыйын 17—20 күннэригэр үөрэнээччилэри дистанционнай үөрэххэ көһөрүөхтэрэ.
Балаҕан ыйын 17 күнүгэр дистанционнай үөрэххэ иккис симиэнэ, балаҕан ыйын 19 күнүгэр – бастакы уонна иккис симиэнэлэр, балаҕан ыйын 21 күнүгэр – 1-кы симииэнэ тэйиччиттэн үөрэххэ көһүөхтэрэ.
Бэй.кэр.
Хаартыска: Улус Медиа.