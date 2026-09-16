  2. Сонуннар
  3. Уопсастыба
  4. Саха Өрөспүүбүлүкэтин Суруйааччыларын сойууһун чилиэннэрин болҕомтотугар!

Кыым.ру телеграм-ханаалыгар ыҥырабыт

Бу сыл балаҕан ыйын 30 күнүгэр «Саха Өрөспүүбүлүкэтин Суруйааччыларын сойууһа» уопсастыбаннай тэрилтэ сийиэһэ ыҥырыллар.

Сийиэс бэбиэскэтэ:

1. Сийиэс үлэлиир уорганнарын талыы (мунньах бэрэссэдээтэлин, сэкирэтэрийээтин, мандаат-ааҕыы хамыыһыйатын);

2. Тэрилтэ бэрэссэдээтэлин талыы;

3. Тэрилтэ толорор сүбэтин чилиэннэрин талыы;

4. Тэрилтэ эрэбиисийэлиир хамыыһыйатын чилиэннэрин талыы;

5. Тэрилтэ устаабыгар уларыйыылары киллэрии;

6. Эбии боппуруостар (чилиэн усунуоһун кээмэйэ уо. д. а.).

 

Ыытыллар сирэ: Дьокуускай к., Ленин бэрэспиэгин 33 №-дээх дьиэтэ, 2-с этээс, мунньахтыыр саала.

 

Ыытыллар кэмэ: 30.09.2026.

 

09:00 чаастан – бэлиэтэнии. 10:00 чаастан – сийиэс мунньаҕын саҕаланыыта.

 

Бэлиэтэнэргэ бэйэни уонна чилиэнистибэни туоһулуур докумуону илдьэ кэлии ирдэнэр.

 

Көҕүлүүр бөлөх.

Бүтэһик сонуннар