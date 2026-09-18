Бүгүҥҥүттэн, ол эбэтэр балаҕан ыйын 18 күнүттэн саҕалаан, лоп курдук сарсыарда 8 чаастан Судаарыстыбаннай Дуума быыбара саҕаланна. Быыбар кэлим күнүгэр Арассыыйа үрдүнэн барыта 2000-тан тахса араас таһымнаах быыбар ыытылла турар.
Саха сиригэр Госдума быыбарын сэргэ Үөһээ Бүлүү-Горнай уокуругар норуот дьокутаатын талар уонна 25 муниципальнай тэрилтэҕэ быыбардар саҕаланнылар. Хоту улуустар бириэмэлэрэ араастаһар буолан, Абыйга, Аллайыахаҕа, Үөһээ Халымаҕа, Муомаҕа, Аллараа, Орто Халымаларга Дьокуускай бириэмэтинэн сарсыарда 6 чааска, Үөһээ Дьааҥыга, Өймөкөөҥҥө уонна Усуйаанаҕа 7 чааска олохтоохтор куоластаабытынан бардылар.
Үс күн устата 784 быыбардыыр учаастак үлэлиэҕэ. “Быыбар ыраастык барарын туһугар” диэн Саха сирин үрдүнэн 1900 кэтээн көрөөччүнү олортулар. Уопсастыбаннай кэтээн көрөөччүлэр кииннэрэ диэн баар. Кинилэр 274 учаастагы видеотрансляциянан кэтээн көрүөхтэрэ.
Арассыыйатааҕы ЦИК дааннайынан, Саха сиригэр 644 тыһ. быыбардааччы баар. Элбэх быыбардааччы, биллэн турар, Дьокуускай куоракка олорор (206087 киһи), аҕыйах быыбардааччы – Эбээн Бытантайга, 2077 киһи бэлиэтэннэ.
Балаҕан ыйын 20 күнүгэр киэһэ 9 чааска учаастактар ааннарын сабыахтара, быыбардар онон түмүктэниэхтэрэ.
Оҥоһуу өй хаартыската.