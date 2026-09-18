Оҕо биир кэлим босуобуйатын ыйдааҕы тииһинэн олоруу кээмэйиттэн кыра дохуоттаах ыаллар ылаллар. Оҕо сааһа 17-гэр диэри буолуохтаах. Билигин Саха сиригэр бу босуобуйаны 67 712 ыал ыла олорор.
Бырагыраама бастаан олоххо киирээтин кытта бэрт элбэх ыал тиксибитэ. “Путинскай босуобуйа” диэн ааттаан үөрүү-көтүү үксээбитэ, ыал үбүгэр-харчытыгар улахан көмө буолбута. Дойду балаһыанньата уларыйбытын кэннэ хааччахтары киллэрэн барбыттара. Оҕо саахсаланан олорбут кэмнэригэр төрөөбүт буоллаҕына, арахсыбыт аҕата оҕотун иитиһиэхтээх диэн, төлөөбөт да буоллун – эрэгийиэҥҥэ орто хамнас 25 %-нын эбии аахпыта. Быйылгыттан аны МРОТ-ка уларытыыны киллэрбиттэрэ: дохуот ааҕыллар кэмигэр (расчётнай периодка) ыал киллэрбит харчыта 8 МРОТ-тан итэҕэһэ суох буолуохтаах. 2026 сылга 216 744 солк. тэҥнэһэр. Судургутук быһаардахха, ыал хайаан даҕаны сылга бу сууматтан элбэх харчыны “өлөрбүт” буолуохтаах. Биир өттүнэн ыллахха, эмиэ даҕаны сөп: кэлин сымыйанан арахсыбыта буолбут эбэтэр босуобуйа харчытыгар найыланан төрүт да үлэлээбэккэ олорбут ыалаттар элбээбиттэрэ.
Бу сыл алтынньы 1 күнүттэн ахсынньы 31 күнүгэр диэри саҥа эспэримиэни киллэрэн эрэллэр. Баан каартатыгар уонна уурдарыы счётугар төһө харчыны киирбитин быһа көрө олоруохтара. Билиҥҥи туругунан эспэримиэн Москуба уобалаһын, Ханты-Мансийскай уонна Ямало-Ненецкэй автономнай уокуруктары хабыаҕа. Каартанан, счётунан эргийэр харчы ыал сыллааҕы дохуотуттан 200 % элбэх буолуо суохтаах. Оннук буолар түгэнигэр — тута аккаас.
Москубаҕа киирэр уларыйыы сотору кэминэн биһиги диэки “айаннаан” кэлэрэ өйдөнөр. Онон, босуобуйаҕа олус наадыйар ыалаттар каартаҕытынан төһө харчы эргийэрин хонтуруоллуу сылдьыҥ. Холобур, кылаас хомуурун харчыларын ыыттарар буоллаххытына, “сборга” диэн бэлиэтэттэрэр буолуҥ.