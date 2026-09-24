Социальнай ситимнэринэн СӨ Инновацияҕа, сыыппараны сайыннарыыга уонна инфокоммуникация технологияларыгар миниистирэ илии баттааһыннаах дьаһал күүскэ тарҕанна.
Онно балаҕан ыйын 25 күнүгэр Дьокуускайга уонна кэккэ улуустарга БПЛА кутталын утарар үөрэх чэрчитинэн интэриниэт уонна мобильнай сибээс бүтүннүү арахсарын туһунан этиллибит.
Ол эрээри, ити иһитиннэрии олоҕо суоҕун министиэристибэ иһитиннэрэр. Кинилэр “ити тарҕана сылдьар докумуон бэлэмнэнэр сыаллаах оҥоһуллубута, мобильнай сибээһи, интэриниэти араарыы былааннаммат” диэн быһаардылар.
Хаартыска: социальнай ситимнэр