Балаҕан ыйын 27 күнүгэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин Судаарыстыбаннаһын күнүн бэлиэтиибит. Киин куораппытыгар уонна улуустарга араас култуурунай, спортивнай уонна үөрэтэр тэрээһиннэр ыытыллыахтара.
Саха сирин бары үөрэҕин кыһаларыгар балаҕан ыйын 22—25 күннэригэр кылаас чаастара, судаарыстыбаннас уруоктара уонна викториналар ыытыллыахтара. Киин куораппытыгар балаҕан ыйын 25 күнүгэр “Ыччат ыраас куорат иһин” бөҕү-сыыһы хомуйууга, ырааһырдыыга киэҥ мастааптаах экологическай аахсыйа ыытыллар.
Бырааһынньык бырагыраамата:
Субуота, балаҕан ыйын 26 күнэ
Покровскай куорат
10:00 — Саха сирин Бастакы Бэрэсидьиэнэ Михаил Николаев пааматынньыгар сибэкки дьөрбөтүн ууруу.
Өктөм (Чапаево)
11:30 — уопсастыбаннас үөрүүлээх мунньаҕа. Буолар сирэ: Николаев-Киин, Г.Саввин уул., 3.
Дьокуускай
10:00 — РФ уонна СӨ судаарыстыбаннай наҕараадаларын туттартааһын. 1-кы №-дээх Бырабыыталыстыба дьиэтэ, Киров уул., 11.
11:00 — “Олоҥхо Марафона” маассабай сүүрүү. Морсоруут: Өрөспүүбүлүкэ болуоссата — Доҕордоһуу болуоссата. Сарсыарда 7 ч. киэһэ 17 ч. диэри киин уулуссалар сабыллаллар.
Өрөбүл, балаҕан ыйын 27 күнэ
10:00 — Саха сирин сайдыытыгар биллэр-көстөр өҥөлөөх, өрөспүүбүлүкэ киэн туттар дьонун пааматынньыктарыгар сибэкки дьөрбөтүн ууруу.
11:00 — Дьокуускайдааҕы кадеттар интэринээт оскуолаларыгар “Кадет андаҕара” үөрүүлээх тэрээһин. Буолар сирэ: Марха дьоҕус түөлбэ, Дзержинскэй уул., 17.
15:00 — “Саха сирэ – биһиги сүрэхтэрбит өрөспүүбүлүкэтэ” нациялар икки ардыларынааҕы бырайыак. Буолар сирэ: Өксөкүлээх Өлөксөй аатынан Норуоттар доҕордоһууларын дьиэтэ, Поярков уул.,4.
16:00–18:00 — “Саха сирэ – күүс-уох ылар сир” эстрада улахан кэнсиэрэ. Буолар сирэ: Култуура уонна сынньалаҥ пааркатын сайыҥҥы сыаната.
18:00 — “Үйэлэри уҥуордаан” испэктээх. Буолар сирэ: Саха тыйаатыра.
18:00 — “Кубок Триколор” үҥкүү успуордун улахан бэстибээлэ. Ыытыллар сирэ: “Триумф” успуорт уораҕайа.
Хаартыска: Дьокуускай дьаһалтатын пресс-сулууспата.