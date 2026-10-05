Сэрии уонна тыыл бэтэрээнэ, Саха сирин ытык кырдьаҕаһа, “Үйэ саас” уһун үйэлээхтэр ытык бэлиэлээҕэ Федора Николаевна Иванова 104 сааһыгар күн сириттэн күрэннэ. Бу туһунан СӨ Үлэҕэ уонна социальнай сайдыыга министиэристибэтэ кутурҕаныгар биллэрэр.
Федора Николаевна 1922 сыллаахха олунньу 14 күнүгжр Бүлүү уокуругун Марха улууһун Таркаайы нэһилиэгэр (билиҥҥитэ Ньурба Дьаархана) 7 оҕолоох ыалга төрөөбүт. Сэрии бүппүтүн кэннэ Егор Николаевич Денисовка ойох тахсан түөрт оҕоломмуттара. Элбэх сиэн, хос сиэн эйэҕэс эбэтэ этэ.
60-с сылларга Дьокуускайдааҕы иис фабрикатыгар үлэҕэ киирэр уонна сыл аҥаарыгар иистэнньэҥ идэтин баһылаабыта. 1966 сыллаахха төрөөбүт Ньурбатыгар төннөн, 1968 сыллаахха диэри Ленинскэй оройуонун райбыткэббинээтигэр иистэнньэҥнээбитэ. 1968—1978 сс. райпотребсойууска атыыһыттаабыта. 1978—1985 сс. Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын техникумугар буҕаалтыр-кассирынан үлэлээбитэ. 1997 сылтан бочуоттаах сынньалаҥҥа олорбута.
Федора Николаевна чугас дьонугар кутурҕаммытын тиэрдэбит.