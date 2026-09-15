Саха сиригэр 6188 быыбардааччы кый ыраах, суол-ииһэ суох, икки атахтаах мээнэ тиийбэт сирдэригэр болдьох иннинэ куоластаата.
Ол курдук, үгэс быһыытынан булчуттар, балыксыттар, табаһыттар, баахтанан үлэлээччилэр, ыраах сытар гидрометеоыстаансыйа үлэһиттэрэ уонна да атыттар болдьох иннинэ куоластыыллар.
“Атырдьах ыйын 30 – балаҕан ыйын 17 күннэригэр өрөспүүбүлүкэбитигэр болдьох иннинэ куоластааһын ыытылла турар. Уопсайа Саха сирин 26 улууһун хабан куоластатабыт. Күн бүгүн болдьох иннинэ куоластааһын уон улууска түмүктэннэ”, — диир Саха сирин Киин быыбардыыр хамыыһыйатын чилиэнэ Евгений Рябченко.
Санатар буоллахха, Биир кэлим быыбардыыр күн балаҕан ыйын 18,19,20 күннэригэр ыытыллыаҕа. Бука бары – быыбарга!
Сонун төрдө, хаартыска: Саха сирин Киин быыбардыыр хамыыһыйата.