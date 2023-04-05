Бу күннэргэ саха чулуу судаарыстыбаннай уонна бэлитиичэскэй диэйэтэлэ Исиидэр Бараахап төрөөбүтэ 125 сылын бэлиэтээһин бара турар. Төһө да өр кэмҥэ аата умнулла сырыттар, кини Максим Аммосовы, Былатыан Ойуунускайы кытта Саха Өрөспүүбүлүкэтин тэрийсибит, олоҕун норуотугар анаабыт улуу киһи буоларын билигин бары билэбит, сүгүрүйэбит.

Ол да иһин, 2014 с. Дьокуускай к. оччотооҕу баһылыга Айсен Николаев Поярков уонна Киров уулуссаларын быһа охсуутугар Исиидэр Бараахап искибиэрин уонна мэҥэ тааһын оҥорторбута. Онуоха, киин куоракка кини аатынан уулусса тоҕо куорат кырыытыгар, буолаары буолан, ким да билбэт түҥкэтэх сиригэр турарый диэн элбэх киһи дьиксинэр. Үгүс дьон ол уулусса баарын, ханан турарын да билбэттэр. Мантан сиэттэрэн, өрөспүүбүлүкэ, киин куорат салалтатын өттүттэн Исиидэр Бараахабы аанньа ахтыбат буолуу, көйгөтүтүү баар дуу диэн санаалар үөскүүллэр. Бу санаа бар дьону үүйэ-аайа туппута ыраатта.

Бу күннэргэ Исиидэр Бараахап аатынан сопхуос урукку салайааччылара уонна үлэһиттэрэ Ил Дархан А.Н. Николаев, Ил Түмэн бэрэссэдээтэлэ А.И. Еремеев, Дьокуускай к. баһылыга Е.Н Григорьев, Дьокуускай дууматын бэрэссэдээтэлэ А.Н. Семенов аатыгар сурук киллэрдилэр. Ол суруктан быһа тардан таһаарабыт:

“Это обращение мы хотели завершить словами из выступления народного поэта Якутии Семена Руфова на открытии сквера и памятника Исидору Барахову, приводя дословно часть его речи: «Восторжествовала историческая справедливость. Исидор Никифорович был незаслуженно забыт. Он был участником гражданской войны и вместе с Максимом Аммосовым и Платоном Ойунским стоял у истоков создания ЯАССР. Всем трем соратникам в Якутске установлены памятники, их именами названы улицы. Но – именем Исидора Барахова назван всего лишь переулок в несколько домов на окраине города. Между тем, именем Исидора Барахова следовало бы назвать одну из красивейших улиц в центре Якутска, на которой установлен памятник. Улицу, которая сейчас носит имя казака Пояркова. Она является продолжением улицы Платона Ойунского, товарища и соратника Исидора Барахова, и это было бы логическим продолжением».

Не умаляя заслуг русских первопроходцев в деле освоения северных территорий, одновременно понимая значение роли, вклада исторических личностей разного периода в развитие Якутии, обращаемся с предложением – улицу им. Василия Пояркова в столице республики переименовать на Исидора Барахова. Мы считаем, нельзя так бездумно присваивать имя такого выдающегося руководителя, как Исидор Барахов – незаметной окраинной улице. Так нельзя!

Как и в годы лихолетья революции и в памяти народной всегда вместе были имена Платона Ойунского, Исидора Барахова, Максима Аммосова. Пусть сегодня светлые, широкие улицы с их именами в самом сердце современного, динамично развивающегося Якутска – будут полны людским потоком, счастливыми лицами благодарных потомков.”

Сурукка Исидор Бараахап аатынан сопхуос урукку ытык-мааны салайааччылара уонна үлэһиттэрэ илии баттаабыттар.

Биһиги Степан Дмитриев “Исиидэр Бараахап үтүөтэ сөптөөхтүк сыаналаныахтаах” диэн суруйуутун социальнай ситимнэргэ таһаарбыппыт кэннэ Дьокуускай к. Поярков уулуссатын Исиидэр Бараахап аатынан уларытары элбэх ааҕааччыбыт өйөөтө. Онон, бу туруорсуу үтүө түмүктээх буоларыгар эрэнэбит. Өйүүр буоллаххытына, санааҕытын биллэрэ тураргытыгар ыҥырабыт.

Бэйэ кэр.